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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

صالحی:

امسال تصادفات فوتی در سیستان و بلوچستان سه درصد کاهش یافت

امسال تصادفات فوتی در سیستان و بلوچستان سه درصد کاهش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه سیستان ‌و بلوچستان گفت: بر اساس اعلام مرکز کنترل ترافیک سیستم فرماندهی انتظامی استان، تصادفات فوتی در پنج ماه نخست سال جاری سه درصد کاهش داشته ‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت تعداد تصادفات جرحی 9 درصد و تعداد مجروحان 24 درصد افزایش داشته است و در مجموع وقوع تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شش درصد افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین 50 درصد تصادفات در پنج ماهه اخیر مربوط به خودروهای سواری با آمار 474 دستگاه است.

صالحی افزود: 20 گشت نامحسوس نیز برای طرح تابستان پیش ‌بینی شد که تا پایان سال به صورت مقطعی به فعالیت خود ادامه می‌ دهند.

فرمانده پلیس راه سیستان ‌و بلوچستان بیان داشت: گشت‌های نامحسوس در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر بوده و با رانندگان متخلف برخورد می ‌کنند.

وی گفت: ساماندهی مدارس حاشیه راه‌ ها، آموزش دانش‌ آموزان توسط کارشناسان مربوطه و روان‌ سازی ترافیک منطقه از دیگر اقدامات پلیس راه است.

وی افزود: از دیگر اقدامات پلیس راه استفاده از توان و ظرفیت راهوران محله برای روان ‌سازی ترافیک در محورهای روستایی است.

کد مطلب 1399146

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