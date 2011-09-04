سرپرست جدید دانشکده پزشکی لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ دکتر اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان، دکتر ابوالفضل زنده دل متخصص بیماری های داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست جدید دانشکده پزشکی منصوب شد.

همچنین در لوحی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خدمات دکتر محمدرضا ناظر که از سال 86 تا کنون مسئولیت دانشکده پزشکی استان را بر عهده داشته است تقدیر بعمل آمد.

بنابر این گزارش دانشکده پزشکی لرستان یکی از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی لرستان است که در سال 1370 راه اندازی شده و در طول 20 سال فعالیت خود تا کنون 353 نفر پزشک عمومی را تربیت کرده است و در حال حاضر نیز 383 نفر دانشجوی پزشکی در آن مشغول به تحصیل هستند.