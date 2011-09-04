  1. استانها
  2. همدان
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

شمس:

اصناف همدان باید در یک ساختمان مشخص متمرکز شوند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی همدان گفت: برای تحقق امر تکریم ارباب رجوع باید اصناف همدان در یک ساختمان مشخص متمرکز شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شمس گفت: برای تحقق سخنان مقام معظم رهبری در باب همت و کار مضاعف و تکریم ارباب رجوع باید همه اصناف همدان در یک ساختمان متمرکز گردهم آیند.

وی ادامه داد: باید ساختمانی در خور شأن اصناف همدان وجود داشته باشد تا ارباب رجوع برای یافتن محل یک اتحادیه در شهر سردرگم نشود.

رئیس مجمع امور صنفی همدان عنوان کرد: تعداد 55 صنف و اتحادیه شهرستان همدان در یک ساختمان متمرکز خواهند شد تا از این طریق علاوه بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، اصناف همدان نیز از پراکندگی درآیند.

شمس با اشاره به درآمد زایی حاصل از تمرکز اصناف همدان در یک مکان مشخص، گفت: با این اقدام بسیاری از هزینه‌ها حذف و در نهایت خدماتی شایسته ارائه می شود.

وی با بیان اینکه تمرکز اصناف در یک ساختمان، به اصناف همدان وجهه خاصی می‌دهد، عنوان کرد: در این خصوص جلسات و پیگیری‌هایی با مسئولان ذ‌یربط انجام و قول مساعد در این زمینه گرفته شده است.

رئیس مجمع امور صنفی همدان عنوان کرد: بر اساس مصوبه وزارت بازرگانی کسانی که در راستای ایجاد ساختمان‌هایی برای اصناف اقدام کنند از تسهیلات خاصی بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 1399148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها