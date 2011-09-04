اصناف همدان باید در یک ساختمان مشخص متمرکز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شمس گفت: برای تحقق سخنان مقام معظم رهبری در باب همت و کار مضاعف و تکریم ارباب رجوع باید همه اصناف همدان در یک ساختمان متمرکز گردهم آیند.

وی ادامه داد: باید ساختمانی در خور شأن اصناف همدان وجود داشته باشد تا ارباب رجوع برای یافتن محل یک اتحادیه در شهر سردرگم نشود.

رئیس مجمع امور صنفی همدان عنوان کرد: تعداد 55 صنف و اتحادیه شهرستان همدان در یک ساختمان متمرکز خواهند شد تا از این طریق علاوه بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، اصناف همدان نیز از پراکندگی درآیند.

شمس با اشاره به درآمد زایی حاصل از تمرکز اصناف همدان در یک مکان مشخص، گفت: با این اقدام بسیاری از هزینه‌ها حذف و در نهایت خدماتی شایسته ارائه می شود.

وی با بیان اینکه تمرکز اصناف در یک ساختمان، به اصناف همدان وجهه خاصی می‌دهد، عنوان کرد: در این خصوص جلسات و پیگیری‌هایی با مسئولان ذ‌یربط انجام و قول مساعد در این زمینه گرفته شده است.

رئیس مجمع امور صنفی همدان عنوان کرد: بر اساس مصوبه وزارت بازرگانی کسانی که در راستای ایجاد ساختمان‌هایی برای اصناف اقدام کنند از تسهیلات خاصی بهره مند خواهند شد.