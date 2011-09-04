قزوین در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل شرکت می کند

حسن کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قزوین در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که از تاریخ 14 تا 17

شهریور ماه سال جاری در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود شرکت می کند.

کاشی تصریح کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با اعزام اکیپ خبری،

نسبت به پوشش خبری غرفه استان قزوین در این نمایشگاه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری یادآورشد: براساس برنامه ریزی و پیش بینی انجام شده در روز سه شنبه 15 شهریور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و روز پنجشنبه 17 شهریور ماه نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.

