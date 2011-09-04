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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۵

کاشی به مهر گفت:

قزوین در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل شرکت می کند

قزوین در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل شرکت می کند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین گفت: قزوین در دومین جنشواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در تهران شرکت می کند.

حسن کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قزوین در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که از تاریخ 14 تا 17
شهریور ماه سال جاری در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود شرکت می کند.
 
کاشی تصریح کرد: براساس هماهنگی های به عمل آمده با اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با اعزام اکیپ خبری،
نسبت به پوشش خبری غرفه استان قزوین در این نمایشگاه اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
 
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری یادآورشد: براساس برنامه ریزی و پیش بینی انجام شده در روز سه شنبه 15 شهریور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در این نمایشگاه حضور خواهد یافت و روز پنجشنبه 17 شهریور ماه نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1399149

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