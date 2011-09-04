حادثه پرواز 613 به خیر گذشت/ همه به حرم مطهر مشرف شدند

محمد عرفانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران اورژانس مشهد در کمترین زمان ممکن کار رسیدگی به حادثه دیدگان را آغاز و با موفقیت در زیر60 دقیقه و تا ساعت 1 بامداد به پایان بردند.

وی یادآور شد: به محض اطلاع از وقوع سانحه در فرودگاه شهید هاشمی نژاد اورژانس با تمامی امکانات در صحنه حاضر و پس از اعزام سه نفر از کسانی که مصدومیت بیشتری داشتند 8 نفر مصدوم دیگر را سرپایی مداوا کردند.

عرفانی نژاد اظهار کرد: حال مسافران در لحظه اولیه حادثه به دلیل نوع خروج از هواپیما توام با استرس بود اما در مدت کمی به حالت طبیعی برگشتند.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است این پرواز ساعت 22.30 دقیقه شامگاه شنبه 12 شهریور ماه از مهر آباد تهران به سوی مشهد انجام شد.

هواپیمای ایرباس ماهان که 230 سرنشین داشت هنگام نشستن در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دچار ترکیدگی لاستیک شد که به رغم این حادثه و ترس و هیجان مسافران، سرنشینان هواپیما با تشک های بادی تخلیه شدند.

مسافر سرشناس این پرواز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کمی مصدوم شد اما حالش خوب است.

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سالهای اخیر شاهد چند سانحه هوایی بوده است.