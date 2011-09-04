  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

قربانی :

صنعت ریلی یکی از شاخص های مهم در توسعه زنجان است

صنعت ریلی یکی از شاخص های مهم در توسعه زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون راه آهن شمالغرب استان زنجان گفت: سیاست دولت در بخش توسعه صنعت ریلی است و صنعت ریلی یکی از شاخص های مهم در توسعه هر استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاقربانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح و راه اندازی ایستگاه ریلی گمرک از راه آهن شمالغرب افزود: یکی از شرکتهایی که در صادرات سنگ آهن فعال است شرکت طلایه داران زنگان است که بارگیری از این ایستگاه توسط کانتینرها به مقصد انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: 27 ایستگاه تا ایستگاه بناب وجود دارد و 4 استان قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی در این مسیرها هستند که این ایستگاه فعال شود بالغ بر یک میلیون تن بار صادر می شود.

معاون راه آهن شمالغرب زنجان تاکید کرد: باید برنامه ریزی لازم و دقیق برای بارگیری  تا زمان تحویل در دستور کار باشد و فاصله زمانی کمتر از پنج ساعت باشد. 

قربانی یادآور شد : با راه اندازی این ایستگاه صادرات استان افزایش می یابد و هزینه حمل بار و زمان کاهش می یابد که در این راستا باید مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.   

کد مطلب 1399156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها