صنعت ریلی یکی از شاخص های مهم در توسعه زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاقربانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح و راه اندازی ایستگاه ریلی گمرک از راه آهن شمالغرب افزود: یکی از شرکتهایی که در صادرات سنگ آهن فعال است شرکت طلایه داران زنگان است که بارگیری از این ایستگاه توسط کانتینرها به مقصد انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: 27 ایستگاه تا ایستگاه بناب وجود دارد و 4 استان قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی در این مسیرها هستند که این ایستگاه فعال شود بالغ بر یک میلیون تن بار صادر می شود.

معاون راه آهن شمالغرب زنجان تاکید کرد: باید برنامه ریزی لازم و دقیق برای بارگیری تا زمان تحویل در دستور کار باشد و فاصله زمانی کمتر از پنج ساعت باشد.

قربانی یادآور شد : با راه اندازی این ایستگاه صادرات استان افزایش می یابد و هزینه حمل بار و زمان کاهش می یابد که در این راستا باید مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.