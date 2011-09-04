اتاق بازرگانی زنجان جذب سرمایه گذاری خارجی را با جدیت دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یگانهفرد بعد از ظهر یکشنبه در نشست هیئتتجاری سرمایهگذاری مجارستان با فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان زنجان افزود: این هیئت مجاری اولین هیأتی است که در دوره جدید فعالیت اتاق به استان دعوت شده است و اعضاء آن در حوزه کشاورزی و خدمات فعال هستند.
وی ادامه داد: با توجه به پتانسیلهای کشور مجارستان و ورود این کشور به اتحادیه اروپا باید از حضور این هیئت تجاری در استان استفاده و متقابلاً برای اعزام هیئتی از زنجان به مجارستان اقدام کرد.
همچنین جوهاکایدارا بهعنوان یکی از اعضای هیئت تجاری سرمایهگذار مجارستان، هدف از حضور این هیئت در زنجان را یافتن زمینههای مشترک در حوزه کشاروزی و خدمات عنوان کرد و افزود: ما آمادهایم که طیف وسیعی از کالاها از جمله کود بذر و علوفه دام و همچنین طیف گستردهای از خدمات را در اختیار بازرگانان این استان قرار دهیم.
وی ادامه داد: برگزاری این نشست یک فرصت تاریخی برای هر دو طرف محسوب میشود زیرا رغبت به همکاری در هر دو طرف وجود دارد.
فیهر اورتو، دیگر عضو این هیئت مجاری نیز به ارائه توضیحی اجمالی در خصوص شرکت خود پرداخت و گفت: ایجاد زمینه برای خرید و فروش ادوات کشاورزی و ماشینآلات راهسازی و ارائه خدمات پس از فروش در منطقه اروپای مرکزی بر مبنای اطلاعات و تجربیاتی که در کشور مجارستان به دست آمده است، از مهمترین اهداف این شرکت است.
وی افزود: شعار اصلی ما این است که خدمات مهمتر از سود است و سود هدف نیست بلکه نتیجه خدمات است.
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