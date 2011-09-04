هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعدازظهر یکشنبه در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس جلوه ای ماندگار از ایثار و حماسه ملت ایران در دفاع از اسلام و انقلاب و یکی از برجسته ترین افتخارات ملت ایران است.

وی بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس نفیس ترین و گرانبها ترین دوران انقلاب و تاریخ ملت بزرگ ایران اسلامی است که باید همواره یاد و خاطره آن را زنده نگه داشت.

نیکزاد اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بازخوانی ارزشهای جبهه و جنگ است و برنامه ها در این ایام باید به گونه ای طراحی و تدوین شوند که پیام بزرگ دفاع مقدس و حماسه های شهدا، ایثارگران، خانواده های آنها و ملت ایران را برای جوانان ما تبیین کند.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: خاطرات رزمندگان متعلق به شهدا و مردم است و راویان با این بهانه که بیان آنها ریا محسوب می شود نباید آن را در دل محبوس کنند زیرا همه خاطرات به عنوان پیام جبهه و جنگ باید به مخاطبین رسانده شود.

نیکزاد همچنین نسبت به بازدید از خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تاکید کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: باید برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس متناسب با شرایط روز باشد‌ زیرا جنگ دشمنان با ما تمام شدنی نیست و هم اکنون در عرصه های غیر نظامی با ما وارد جنگ هستند.

مرتضی رهنما هفته دفاع مقدس را فرصتی ارزشمند برای به نمایش گذاشتن تجربیات هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.