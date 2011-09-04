شهروندان در فارس مراقب ترفند جدید کلاهبرداران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا استواری در این رابطه گفت: افراد تبهکار و فرصت طلب هر از چند گاهی با شیوه ها و شگردهای جدید اقدام به سوء استفاده و کلاهبرداری می کنند.

وی افزود: یکی از این شگردها که به ظاهر موجه جلوه می کند تماس تلفنی با منزل یا محل کار شهروندان است و تماس گیرندگان معمولا با ارائه توضیحاتی مبهم و انجام عملیات روانی فرصت فکر کردن و تصمیم گیری را از شهروندان سلب کرده و خطاب به مخاطب خود عنوان می کنند که شما در قرعه کشی صورت گرفته توسط شرکت یا مؤسسه خاصی برنده شده اید.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: این افراد می گویند فقط کافی است تا طرف مقابل در قبال دریافت جایزه، هزینه ارسال بسته و یا به عنوان مثال10 الی 15 درصد از هزینه پشت جلد بسته را به پیک پرداخت کند.

وی بیان کرد: متاسفانه این افراد سودجو با چرب زبانی در بسیاری از موارد به اهداف خود می رسند و در چنین شرایطی احتمال هر نوع سوءاستفاده دیگری از جمله زورگیری، ورود به عنف، تعدی و تعرض و ... وجود دارد.

استواری افزود: تجربه نشان داده قالب این تماسها قبل از ظهر که معمولا بانوان خانه دار تنها در خانه هستند گرفته می شود پس بدیهی است که بیشتر قربانیان این افراد سودجو و فرصت طلب زنان خانه دار باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس به شهروندان توصیه کرد که ضمن اینکه مراقب این ترفند افراد سودجو و فرصت طلب باشند در صورت تماس این افراد با آنها و یا مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس آگاهی و یا به شماره تلفن 110 اطلاع دهند.