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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

استواری:

شهروندان در فارس مراقب ترفند جدید کلاهبرداران باشند

شهروندان در فارس مراقب ترفند جدید کلاهبرداران باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس به شهروندان در خصوص شیوه کلاهبرداری تعدادی افراد سودجو که با تماس تلفنی تحت عنوان برنده شدن در قرعه کشی از شهروندان کلاهبرداری می کنند، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا استواری در این رابطه گفت: افراد تبهکار و فرصت طلب هر از چند گاهی با شیوه ها و شگردهای جدید اقدام به سوء استفاده و کلاهبرداری می کنند.

وی افزود: یکی از این شگردها که به ظاهر موجه جلوه می کند تماس تلفنی با منزل یا محل کار شهروندان است و تماس گیرندگان معمولا با ارائه توضیحاتی مبهم و انجام عملیات روانی فرصت فکر کردن و تصمیم گیری را از شهروندان سلب کرده و خطاب به مخاطب خود عنوان می کنند که شما در قرعه کشی صورت گرفته توسط شرکت یا مؤسسه خاصی برنده شده اید.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: این افراد می گویند فقط کافی است تا طرف مقابل در قبال دریافت جایزه، هزینه ارسال بسته و یا به عنوان مثال10 الی 15 درصد از هزینه پشت جلد بسته را به پیک پرداخت کند.

وی بیان کرد: متاسفانه این افراد سودجو با چرب زبانی در بسیاری از موارد به اهداف خود می رسند و در چنین شرایطی احتمال هر نوع سوءاستفاده دیگری از جمله زورگیری، ورود به عنف، تعدی و تعرض و ... وجود دارد.

استواری افزود: تجربه نشان داده قالب این تماسها قبل از ظهر که معمولا بانوان خانه دار تنها در خانه هستند گرفته می شود پس بدیهی است که بیشتر قربانیان این افراد سودجو و فرصت طلب زنان خانه دار باشند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس به شهروندان توصیه کرد که ضمن اینکه مراقب این ترفند افراد سودجو و فرصت طلب باشند در صورت تماس این افراد با آنها و یا مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس آگاهی و یا به شماره تلفن 110 اطلاع دهند.

کد مطلب 1399159

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