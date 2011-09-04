64 درصد همدانی ها الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدالله ‌زاده اظهار داشت: یکی از مهمترین پارامترهای مربوط به مدیریت مصرف آب، طراحی پروژه‌های تأمین، تصفیه، انتقال و توزیع آب است که در مصرف سرانه آب تأثیرگذار است.

عبدالله‌زاده از افزایش رعایت الگوی مصرف در بین مشترکین همدان خبر داد و افزود: قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 54 درصد مشترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت کردند که پس از اجرای طرح و تا پایان تیرماه این رقم به 64 درصد رسید.

وی ابراز داشت: در استان همدان 310 هزار مشترک وجود دارد که 150 هزار مشترک آن مختص شهرستان همدان است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان همدان اضافه کرد: 93 درصد از مشترکان در استان همدان را بخش خانگی و هفت درصد را بخش غیر خانگی به خود اختصاص داده‌ است.

وی افزود: میانگین مصرف مشتریان ماهانه بین 17 تا 18 متر مکعب در نوسان است و هزینه‌های انشعاب از سال 85 تاکنون تغییری نداشته است.

عبدالله‌زاده عنوان کرد: مصارف سرانه آب شامل مصارف خانگی، مصارف عمومی، مصارف تجاری و صنعتی، مصارف فضای سبز عمومی و تلفات آب است که با رعایت الگوی مصرف میزان صرفه جویی در آب کاهش می‌یابد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان همدان ابراز داشت: مصرف آب خانگی بالاترین سهم را از میزان مصرف آب شهری دارد، اما بخش‌هایی چون مصارف عمومی و صنایع کوچک نیز در مصرف آب تأثیرگذار هستند.

عبدالله‌زاده با اشاره به اینکه متوسط مصرف آب در کشور بیش از متوسط جهانی است، عنوان کرد: افزایش تقاضا و مصرف آب معلول دو پدیده افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی و بالا رفتن مصرف سرانه آب است.