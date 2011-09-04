مهلت ارسال آثار به جشنواره خط نگاره رضوی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی این جشنواره از اهداف این جشنواره به اشاعه ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری، مذهبی و مرتبط با سیره معصومین به ویژه امام رضا(ع) و گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی - هنری در زمینه سیره شخصیتی و معارف امام رضا(ع) وکمک به انتشار گسترده این آثار اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو مرحله برگزار می شود، افزود: در مرحله اول هر هنرمند مجاز است حداکثر سه اثردر هر بخش به صورت دیجیتالی، لوح فشرده، خود اثر یا پرینت آن را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند تا از بین آثار ارسالی، اثرهای برتر انتخاب شود.

وی ادامه داد: آثاری که در مرحله اول برگزیده خواهد شد از تولید کنندگان آن به صورت حضوری دعوت می شود که به صورت حضوری به تولید آثار خودبپردازند که در پایان از میان این آثار نفرات برگزیده معرفی خواهند شد..

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این جشنواره به مدت دو روز در کارگاه های آموزشی و تخصصی حضورمی یابند.

مطهری فر زمان برگزاری کارگاه و داوری آثار تولیدی را هفتم و هشتم مهرماه اعلام کرد و گفت: نهم مهرماه همزمان با مراسم اختتامیه نمایشگاهی از آثار برتر شرکت کنندگان جشنواره در خراسان جنوبی برپا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی جوایزنفرات اول هر بخش را شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و چهار سکه بهار آزادی دانست و افزود: نفرات دوم و سوم این جشنواره نیز به ترتیب تندیس، لوح تقدیر و سه سکه بهار آزادی و تندیس، لوح تقدیر و دو سکه بهار آزادی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال آثار تا 22 شهریور ماه سال جاری تمدید شد که نتایج اولیه آن اول مهرماه اعلام خواهد شد.

مطهری فر بیان کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور محمود شالوئی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، سیاهکارزاده و استاد منوچهر مغاری هنرمند پیشکسوت نقاشی کشور برگزار خواهد شد.

به گفته وی جشنواره رضوی که یک جشنواره بین المللی است در 32 نقطه از کشور و 28 کشور خارجی اجرا می شود که در مجموع در 60 نقطه از جهان برگزارمی شود.

وی یادآورشد: این جشنواره نهمین جشنواره بین المللی است که در تمام رشته های پژوهشی، فرهنگی و هنری برگزار می شود که هر استان یک بخش از این جشنواره را اجرا می کند.

محمد مطهری فر در پایان گفت: در طول این سه دهه جشنواره های بسیاری در کشور برگزار شده است اما یکی از جشنواره هایی که نسبت به سایر جشنواره ها تاثیر گذاری بیشتری در مسائل دینی داشته و اثرات معنوی آن در چند سال اخیر عمومیت پیدا کرده جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است.

جشنواره ملی "نقاشی خط و خط نگاره رضویگ استان خراسان جنوبی از هفتم مهرماه آغاز و تا نهم مهر ادامه دارد.