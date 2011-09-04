برنامه های مرکل لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، سخنگوی صدراعظم آلمان با اعلام این خبر گفت در پی درگذشت "هورست کازنر" پدر مرکل، وی تمام برنامه های کاری اش را لغو کرده است.

مرکل همچنین به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان از حضور در کنگره حزبی که همزمان با برگزاری انتخابات ایالتی در مکلنبورگ-فورپومرن برگزار می شد، خودداری کرد.

کازنر متولد برلین بوده و در سال 1954 به عنوان کشیش، همراه خانواده و دختر تازه متولد شده اش به هامبورگ رفت که در آن زمان جزو جمهوری دموکراتیک آلمان بود.

خانواده مرکل در سال 1957 از هامبورگ به شهر کوچک تمپلین واقع در ایالت براندنبورگ نقل مکان کرد. پدر صدراعظم آلمان در این شهر یک کالج دینی برای آموزش بیشتر روحانیون مسیحی تاسیس کرد. بنا بر اعلام دفتر مرکل، پدر وی جمعه شب در سن 85 سالگی درگذشته است.