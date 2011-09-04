کشف 210 کیلوگرم مواد مخدر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس از طریق ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی مطلع شدند فردی به نام "ر- ب" که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در بین استانهای هرمزگان، خراسان رضوی، کرمان، فارس و تهران فعالیت دارد، درصدد وارد کردن مقادیری مواد مخدر به فارس است.

وی ادامه داد: ماموران با انجام یکسری تحقیقات متوجه شدند این قاچاقچی با استفاده از یک دستگاه اتوبوس در حال انتقال مواد به استان فارس است از این رو با استقرار در طول مسیر وی و با همکاری ماموران اعزامی از خراسان رضوی، وی را در محور بندرعباس به شیراز شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی فارس اظهار داشت: در بازرسی از اتوبوس مقدار170 کیلوگرم تریاک که به طرزماهرانه ای جاسازی شده بود به همراه مقادیری البسه قاچاق کشف شد.

وی افزود: در خرم بید نیز ماموران انتظامی آن شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در بازرسی از وسایل شخصی دو نفر از مسافران دودستگاه اتوبوس به نامهای"ف - خ" "ع - الف" مقدار 16 کیلو و 400 گرم تریاک کشف و هردو متهم را دستگیر کردند.

سردارسجادیان بیان کرد: ماموران انتظامی پاسارگاد نیز در مقابل پلیس راه سعادت شهر از مسافر یک دستگاه اتوبوس به نام "ع - ح" مقدار پنج کیلوگرم تریاک کشف و این متهم را دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در لارستان نیز ماموران انتظامی این شهرستان پس از آنکه به یک دستگاه پژو 206 مظنون شدند، خودرو را متوقف و در بازرسی از آن دو کیلو و 500 گرم تریاک کشف و راننده خودرو به نام "م - ر" را را به اتفاق همسرش که سرنشین خودرو بود دستگیر کردند.

جانشین فرماده انتظامی فارس ادامه داد: همچنین ماموران انتظامی نی ریز در سه عملیات جداگانه از یک دستگاه خودرو پراید به رانندگی و سرنشینی "ک - ر" ، "ش - ع" و "ف - ب" و نیز سه نفر از مسافران دو دستگاه اتوبوس به نامهای "م -ع" ، "س -ن" و "ن – غ" جمعا مقدار شش کیلو و 780 گرم هروئین کشف و متهمان را دستگیر کردند.

وی افزود: در داراب نیز ماموران انتظامی این شهرستان در ایست و بازرسی قلاتویه به یک دستگاه خودرو پژو 405 به رانندگی "الف - پ"و سرنشینی "س - ی" مظنون و پس از متوقف کردن آن در بازرسی از خودرو مقدار 9 کیلو و 600 گرم تریاک کشف و هردو متهم دستگیر شدند.