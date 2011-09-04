مجید ابوالفتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این باشگاه گفت: به خاطر حل مشکل اساسنامه باشگاه، علی افراشته به عنوان مدیرعامل باشگاه به طور موقت انتخاب شد ولی در نشست آینده هیئت مدیره، مدیرعامل جدید معرفی می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با گزینه‌های مدنظرمان برای مدیرعاملی باشگاه مذاکره می‌کنیم و بزودی نام مدیرعامل باشگاه را بصورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: در این مدت بهمن دهقان به عنوان سرپرست باشگاه فعالیت کرد و پس از پایان همکاری‌اش با باشگاه و تدوین اساسنامه و حل مشکلات موجود، به همکاری‌اش با باشگاه خاتمه داد.

وی در خصوص اینکه هیئت مدیره با مدیرعاملی بهمن دهقان موافق بود؟، تاکید کرد: هیئت مدیره صددرصد موافق مدیرعاملی دهقان بود اما ایشان خودشان این سمت را قبول نکردند. انصافا دهقان در زمان حضورش در باشگاه زحمات زیادی کشید و از ایشان بصورت ویژه تشکر می‌کنیم.

ابوالفتحی در پایان گفت: تیم شاهین در هفته‌های نخست لیگ برتر نتایج خوبی را کسب کرده و امیدواریم پس از تعطیلات لیگ، نتایج به مراتب بهتری را بدست آوریم.