به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته از رقابتهای لیگ جودو بانوان با حضور 7 تیم تهران، نهاوند، لرستان، همدان، سمنان، چهارمحال بختیاری و سمنان روز پنجشنبه هفدهم شهریور ماه سال جاری در خرم آباد پیگیری خواهد شد.
هفته اول لیگ جودو بانوان کشور تیرماه سالجاری برگزار شد که با صدرنشینی استان لرستان همراه بود.
پیش از این قرار بود هفته دوم این رقابتها قبل از ماه رمضان برگزار شود که با درخواست تیمها به بعد از ماه مبارک موکول شد.
بنابر این گزارش همچنین هیئت ورزشهای رزمی استان لرستان در تاریخ 17و 18 شهریور ماه در شهرستان خرم آباد میزبان مسابقات قهرمانی کشور تای کیکبوکسینگ آقایان است.
این مسابقات با حضور 20 تیم در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزگسالان در سالن مسابقات ورزشگاه تختی برگزار می شود.
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