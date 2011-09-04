شیوع 58 نوع بیماری نادر در کشور/ بیماریهای نادر مسری نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودیان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از چند مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست و نادر مازندران در جمع خبرنگاران افزود: 100 بیماری نادر در مازندران شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: نقش اصحاب رسانه برای آگاهی بخشی مردم نسبت به حمایت از بیماران نادر بسیار تاثیرگذار است.

مدیر عامل بنیاد بیماریهای نادر کشور با اشاره به اینکه هزینه درمان ماهانه یک بیمار نادر بالغ بر 500 هزار تومان است، تصریح کرد: بنیاد بیماریهای نادر با هدف شناسایی از بیماران ناشناس در کشور ایجاد شده است.

داودیان با بیان اینکه شناسایی و ایجاد انجمن های حمایت از بیماران نادر وظیفه اصلی تشکیل این بنیاد است، افزود: مازندران پایلوت بیماریهای نادر کشور شده است.

وی با اعلام اینکه 58 نوع بیماری نادر شایع در کشور شناسایی شده است اظهار داشت: اطلس بیماریهای نادر مازندران تدوین و به زودی توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران منتشر می شود.

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر کشور افزود: استانهای مازندران، کردستان، ایلام و تهران دارای بیشترین تعداد بیماران نادر شناسایی شده در کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از تعداد بیماران نادر در کشور نداریم افزود: در مرحله اول تعداد 35 هزار بیمار نادر در کشور شناسایی شده که پیش بینی می شود این تعداد از مرز 120 هزار نفر فراتر برود.

به گزارش مهر، در حاشیه بازدید مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر کشور، دو تن از خیران ساروی به نامهای نوروز بخشی و عباس مهمان نواز به ترتیب با اهداء 1500 متر مربع زمین به نیت فرزند مرحوم خود دکتر مرتضی بخشی و تکفل پرداخت هزینه ماهانه درمان تعدادی از بیماران نادر استان را برعهده گرفتند.

مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر کشور نیز در حاشیه بازدید از مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست گل یاس ساری نیز قول مساعد برای تحت پوشش قرار دادن تمامی مددجویان و کودکان این مجتمع از محل اعتبارات بنیاد بیماریهای نادر را داده است.