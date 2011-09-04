ممنوعیت توسعه حوزه آبریز دریاچه ارومیه/ کمبود 3 میلیارد متر مکعب آب

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر یکشنبه در برنامه تلویزیونی مردم و مسئولان از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی افزود: سند توسعه ای مصوب هیئت دولت تدوین شده و بر اساسآن از هرگونه عملیات توسعه ای در حوزه های آبریز دریاچه ارومیه جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است با اجرای پروژه های مختلف دریاچه ارومیه را احیا کند، بیان داشت: انتقال آب از حوزه های مجاور دریاچه، مکانیزاسیون زمینهای کشاورزی، بارو کردن ابرها و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از منابع آبهای زیر زمینی از جمله این طرح ها است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: دولت برای ایجاد انگیزه در بین کشاورزان در کنار اجرای پروژه های مختلف، 85 درصد هزینه های مربوط به مکانیزاسیون اراضی کشاورزی را بصورت بلا عوض پرداخت می کند.

محمودی از کاهش حداقل 30 درصدی میزان هدررفت آب با مکانیزاسیون اراضی کشاورزی و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: طی سال 89، هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مکانیزه شده است که این میزان برابر با 30 درصد عملکرد دولتها طی سالهای گذشته است.

احیای دریاچه ارومیه سه میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 600 میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای آذربایجان غربی ذخیره شده است، اظهار داشت: حتی اگر تمامی این میزان آب به دریاچه ارومیه بریزد تنها شاهد افزایش 10 تا 15 سانتی متری آب دریاچه ارومیه خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: بر اساس برآورد های انجام شده سه میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز است تا حداقل مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه تامین شود که این میزان آب نیز در رودخانه های سه استان حوزه دریاچه قابل دسترس نیست.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پیداش وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه مولود غفلت پنجاه سال قبل و چند دهه گذشته است، بیان داشت: نتایج و ثمرات طرحها و پروژه های احیای این دریاچه که با اعتبارات هنگفت اجرا می شود، مستلزم صرف زمان است.

علاقمندان به دریاچه ارومیه اجازه سو استفاده به فرصت طلبان را ندهند

وی در بخش دیگری از سخنان خود اقشار مختلف مردم و مسئولان و بویژه گروه های مرجع را به حفظ وحدت و همدلی دعوت کرد و افزود: گروهای مرجع از هرگونه اعلام نظر های غیر کارشناسی اجتناب کرده و اجازه سواسفاده از احساست پاک مردم را به غیر ندهند.

محمودی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه خواسته ای از سوی نهادی برای تجمع اعتراض آمیز بصورت قانونی برای مشکل دریاچه ارومیه درخواست نشده است، اظهار داشت: چون هیچ درخواستی برای صدور مجوزی نشده است، استانداری آذربایجان غربی نیز هیچ مجوزی برای این نوع تجمع های اعتراض آمیز قانونی صادر نکرده است.

وی افزود: متاسفانه در روزهای اخیر تجمع های انجام شده مورد سو استفاده برخی از افراد مغرض و فرصت طلبان و بدخواهان نظام اسلامی شده که مردم باید با آگاهی و هوشیاری توطئه دشمنان را نقش بر آب کنند.

این مسئول ضمن تقدیر از مشارکت مردم در اجرای برنامه های مختلف برای احیای دریاچه ارومیه، ادامه داد: 80 درصد از برنامه های احیای دریاچه ارومیه به مشارکت و همراهی مردم نیاز دارند و ما در تمامی برنامه های پیش بینی شده در احیای دریاچه ارومیه به نقش و مشارکت ویژه مردم اهتمام لازم داریم.