نخستین موزه تاریخ صنعت چاپ ایران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین موزه صنعت چاپ ایران دقایقی پیش با حضور رسول جعفریان رئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، یوسف افراش سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمع زیادی از پیشکسوتان و فعالان حوزه چاپ کشور در طبقه همکف کتابخانه مجلس گشایش یافت.

در این مراسم رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس در سخنانی بر لزوم افزایش فضای این کتابخانه تاکید کرد.

همچنین یوسف افراش از همکاری دفتر امور چاپ وزارت ارشاد با کتابخانه مجلس در جهت تامین اعتبارات مورد نیاز موزه تاریخ صنعت چاپ ایران خبر داد.

همچنین حسینی رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک تاسیس موزه تاریخ صنعت چاپ ایران را گامی مهم در جهت عطف توجه مسئولان و دست اندرکاران چاپ به این صنعت مهم عنوان کرد.

همچنین محمود کلاری از پیشکسوتان صنعت چاپ در سخنانی خواستار تخصیص ردیف بودجه ویژه‌ای برای توسعه موزه تاریخ صنعت چاپ ایران شد.

در این مراسم همچنین اسماعیل دمیرچی که بسیاری از کالاها و ماشین آلات موزه تاریخ صنعت چاپ ایران توسط وی به کتابخانه مجلس آورده شده است گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در این راستا را اعلام کرد.

در پایان مراسم افتتاح نخستین موزه تاریخ صنعت چاپ ایران از 11 نفر از اهداکنندگان دستگاه‌ها و ماشین آلات این موزه تقدیر شد.

گزارش تکمیلی این مراسم متعاقباً ارسال می‌شود.