آغاز دور جدید سفرهای تابستانی به آذربایجان شرقی/10 میلیون سفر در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در نیمه اول تابستان سالجاری بیش از 10 میلیون نفر سفر در استان اتفاق افتاده که بیش از 800 هزار نفر از این تعداد حداقل یک شب در استان اقامت داشته اند.



محمدی با اشاره به محل اقامت مسافران ورودی به استان گفت: مهمانپذیرهای استان با اسکان بیش از سیصد هزار گردشگر بیشترین آمار پذیرش را در میان اماکن اقامتی استان داشتند.

وی گفت: پس از مهمانپذیرها، به ترتیب کمپ های موقت و کلاس های مدارس بیشترین میزان اقامت را به خود اختصاص دادند و برخی ازگردشگران نیز در پارکهای مسافر یا بوستان ها اسکان گزیده بودند.

دبیر ستاد دایمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی با اشاره به تعداد بازدیدکنندگان موزه ها و مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی استان طی نیمه نخست تابستان گفت: بازار جهانی تبریز، موزه آذربایجان، مسجد کبود و کلیسای سنت استپانوس جلفا پر بازدید کننده ترین مراکز تاریخی استان بودند.

محمدی یادآور شد: طی این ایام 190 نفر از بازرسان سازمان از مجموع بیش از 400 مرکز اقامتی، رستوران و پذیرایی بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و کمپ ها بازدید نظارتی داشته اند.

به گفته وی، طی این بازدیدها مجموعا شصت تذکر داده شد که بیشترین میزان تذکر با 39 مورد مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی بوده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: در ایام باقی مانده از تابستان و اوایل مهرماه شاهد حضور بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی خواهیم بود که آب و هوای مناسب، طبیعت زیبا و بکر، تاسیسات گردشگری و توسعه زیرساخت ها، اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه ها ،تعدد مراکز تاریخی و آثار میراث فرهنگی از جمله دلایل این موضوع به شمار می آید .