ساری قهرمان فوتبال ساحلی مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار پایانی این مسابقات که پیش از ظهر یکشنبه در ساری برگزار شد، تیم فائز کاران فرح آباد ساری با نتیجه 3 بر 2 تیم شهدای بابلسررا شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت.

در دیدار رده‌بندی، تیم تعاونی اعتباری صالحین با برتری پرگل هفت بر پنج، برابرتیم بندر امیرآباد بهشهر به مقام سومی رسید.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هیئت فوتبال مازندران تصریح کرد: مسابقات فوتبال ساحلی جام رمضان مازندران، با حضور شش تیم در دو گروه به صورت رفت و برگشت شد.

حسن کیومرثی افزود: در دیدار نیمه‌ نهایی تیم فائز کاران فرح آباد ساری، 8 بر 4، تعاونی اعتباری صالحین را شکست داد و شهدای بابلسر 9 بر 4 تیم بندر امیرآباد را مغلوب کرد و به فینال این مسابقات صعود کردند.

وی یادآور شد: به تیم‌های برتر و بهترین بازیکن با حضور مسئولان مدال، حکم و کاپ قهرمانی اهدا شد.