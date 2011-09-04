کاهش 16 درصدی تلفات جاده ای در استان تهران و البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی پیش از ظهر امروز در مراسم قربانی گوسفند برای سلامتی مسافران تابستانی در محور کرج – قزوین (پلیس راه کرج- قزوین) با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای تابستانی و افزایش مسافرتها اظهارداشت: با نظر به اینکه حوزه استحفاظی استان تهران و البرز دارای هشت محور مواصلاتی پرتردد است و به عنوان گذرگاهی بین استانهای اصلی کشور قرار دارد همواره شاهد هستیم که در آغاز مسافرتهای نوروزی و تابستانی حجم سنگینی از ترافیک در این محورها ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اما با این وجود خوشبختانه با تلاش شبانه روزی مأموران زحمتکش پلیس راه این استانها در پنج ماهه نخست سال جاری با کاهش 16 درصدی تلفات جاده ای یعنی 47 نفر کمتر نسبت به زمان مشابه در سال قبل مواجه بوده ایم.

تصادفات درون و برون شهری 44 درصد کاهش داشته است

این مسئول انتظامی همچنین به کاهش آمار تصادفات پنج ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: در مجموع تصادفات درون و برون شهری نیز با 44 درصد کاهش روبرو بوده ایم، به عبارت دیگر تعداد هشت هزارو759 تصادف کمتر نسبت به مدت مشابه رخ داده است.

وی در ادامه با اشاره به عبور 205 هزار دستگاه خودرو در آزادراههای استان تهران در طول مدت تعطیلات عید فطر افزود: در چهار روز اخیر 207 فقره تصادف در محورهای اصلی و فرعی استان تهران رخ داد که در این تصادفات سه نفر از شهروندان جان خود را از دست داده و 18 نفر نیز مجروح شدند.

فرمانده انتظامی استان تهران و البرز در پایان با اشاره به قربانی کردن گوسفند در فرهنگ دینی، اعتقادی وهمچنین ارزشهای مذهبی برای سلامتی و دوری از حوادث و اتفاقات ناگوار تصریح کرد: پلیس استان تهران و البرز در یک حرکت نمادین که برگرفته از فرهنگ دینی و اعتقادی ما مسلمانان است اقدام به ذبح گوسفند برای سلامتی مسافران تابستانی کرده تا با این حرکت رانندگان در کنار آرامش روحی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به سلامت به مقصد مورد نظر خود برسند.

در پایان این مراسم مأموران پلیس راه استان تهران و البرز با اهدای گل، مسافران تابستانی را بدرقه کردند.