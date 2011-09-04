غرب اشتباه بزرگ عراق را در لیبی تکرار نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فرانکو فراتینی" وزیر خارجه ایتالیا به کشورهای غربی هشدار داد برای تشکیل دولت جدید لیبی از تکرار اشتباهی که در عراق مرتکب شدند، بپرهیزند.

فراتینی که در حاشیه یک برنامه بازدید در شهر شمالی سرنوبیوایتالیا سخن می گفت مدعی شد قدرت گیری گروههای تندرو در لیبی می تواند آینده این کشور را دستخوش تغییر کند.



این مقام ایتالیایی آنچه که در تشکیل دولت پس از اشغال عراق روی داد را "اشتباه بزرگ" غرب خواند و همپیمانان کشورش را از تکرار آن در لیبی برحذر داشت.

گفتنی است ایتالیا که مانند دیگر کشورهای غربی پیش از سقوط رژیم قذافی روابط دوستانه و گرمی با لیبی داشته، اکنون شورای انتقالی انقلابیون این کشور را به رسمیت شناخته است.