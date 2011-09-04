۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

اکبریان خبر داد:

3 هزار کنتور آب خراب در لرستان تعویض شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از تعویض بیش از سه هزار کنتور خراب در این استان خبر داد.

مهدی اکبریان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معاون امور مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان در چهار ماه نخست سالجاری بیش از 5 هزار و 203 فقره انشعاب آب واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت سه هزار و 347 فقره کنتور آب خراب در استان لرستان تعویض شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: در چهار ماه نخست سالجاری سه هزار و 284 فقره انشعاب فاضلاب واگذار و هزار و 788 فقره انشعاب مشمول نصب شده است.

اکبریان ادامه داد: همچنین در مدت زمان یاد شده 457 فقره انشعاب فاضلاب در سطح استان نصب شده است.

    • سپهوند IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
      کنتور اینجانب فرسوده اعلام نمودن و فرسوده پول و هزینه ندارد ؟/؟؟؟؟؟

