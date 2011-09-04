رشد 72 درصدی پرداخت تسهیلات بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الفونه در بازدید از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 530 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی استان فارس اختصاص یافته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد 72 درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: این میزان تسهیلات در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و طرحهای ایجادی به بیش از 70 واحد صنعتی استان پرداخت شده که این امر سبب ایجاد اشتغال و حفظ خط اشتغال و استمرار تولید در واحدهای صنعتی شده است.

مدیر امور شعب بانک صنعت و معدن میزان سپرده صنعتگران در این بانک را در حدود 163 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: 80 برابر این سپرده ها در قالب تسهیلات به صنایع استان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: فعالیت بانک صنعت و معدن در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی استان در قالب ایجاد طرحهای صنعتی وسرمایه در گردش واحدهاست.

الفونه با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 100 میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به صنعتگران نیز استمهال داده شده، گفت: این میزان استمهال بدهی برای 10 واحد صنعتی اعمال شده است.

مدیر امور شعب بانک صنعت و معدن فارس افزود: در سال جاری تاکنون 12 طرح صنعتی با استفاده از تسهیلات این بانک فعالیت خود را آغاز و یا در آینده آغاز خواهند کرد و برای حدود 500 نفر نیز اشتغال ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه کار بررسی پرونده های متقاضیان در این بانک ادامه دارد، تصریح کرد: تا پایان امسال بیش از یک هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.