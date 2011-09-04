حضور شش تیم خارجی در مسابقات بین المللی دوچرخه سواری قطعی شد

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون شش تیم تایلند، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان، مالزی و ترکیه با ارسال نمابری به فدراسیون دوچرخه سواری، برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

وی گفت: رکابزنان هشت تیم داخلی در هجدهمین دوره این مسابقات حضور خواهند داشت که از این تعداد دو تیم از مازندران هستند.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران، جام سرداران و 10 هزار شهید استان پنجم تا نهم مهرماه در پنج مرحله به مسافت 452 کیلومتر برگزار می شود.

خدادادی با اشاره به اینکه هجدهمین دوره این مسابقات در دو بخش تایم تریل و استقامت جاده، برخلاف دوره های گذشته، در شهرستانهای غرب مازندران برگزار می شود، اضافه کرد: مرحله اول این توراز پنجم هرماه در مسیر چالوس به عباس آباد و نمک آبرود به مسافت 72 کیلومتر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم تور دوچرخه سواری مازندران به مسافت 92 کیلومتر در مسیر جنگلی چالوس به جواهرده رامسر برگزار می شود، گفت: در مرحله سوم، دوچرخه سواران مسافت 105 کیلومتر و 500 متری سلمانشهر تا محمودآباد را رکاب می زنند.

دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران ادامه داد: مرحله چهارم تور دوچرخه سواری مازندران به ترتیب به مسافت 91 کیلومتر از رامسر به کلاردشت و مرحله پنجم و پایانی به مسافت 92 کیلومتر از چالوس به تنکابن برگزار خواهد شد.

خدادادی ادامه داد: مارتین بروان هلندی به عنوان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در هجدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران حضور دارد.

وی یادآور شد: در مجموع برای این مسابقات 30هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده و به نفرات برتردرهرمرحله اهداء می شود.