"ارتباط سلامت روح و جسم" در علوم پزشکی شیراز بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس همایش ارتباط سلامت روح و جسم گفت: تغییر پارادایم علوم، جایگاه روح در پزشکی رایج، جایگاه روح در روانشناسی، انسان کامل از دیدگاه عرفان، نقدی بر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه روح و سلامت، معرفی حیطه های پژوهشی در زمینه روح و سلامت از جمله محورهای همایش ارتباط سلامت روح و جسم است.

ضیاء الدین تابعی افزود: این همایش 27 شهریور ماه در حرم حضرت شاهچراغ (ع) افتتاح می شود و 31 شهریور ماه در جوار آرامگاه حافظ به پایان می رسد.

وی بیان کرد: منابع معرفتی انسان، دین،‌ عرفان، فلسفه هنر و علم، تاریخ پیدایش علم و روند تحولات آن در گذر زمان، جایگاه روح انسان در پزشکی رایج، نفس انسان (خود) از دیدگاه علوم اعصاب، نفس انسان (خود) از دیدگاه های ایمونولوژی، ریاضی، فیزیک و متافیزیک از جمله موضوع هایی است که در همایش به صورت سخنرانی ارائه می شوند.

رئیس همایش ارتباط سلامت روح و جسم اظهار داشت: در راستای راه اندازی گروه های پژوهشی متمرکز و مرتبط با اهداف و محورهای همایش، کمیته پژوهشی همایش در طول دوران برگزاری با ارائه و طرح موضوع های پژوهشی و نام نویسی از شرکت کنندگان علاقمند اقدام به راه اندازی گروههای تحقیقاتی می کند.