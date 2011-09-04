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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۶

مهرگان در گفتگو با مهر:

500 قطعه تجهیزات ماهواره ای در رشت کشف شد

500 قطعه تجهیزات ماهواره ای در رشت کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان از کشف 520 قطعه تجهیزات ماهواره ای طی اجرای طرع ارتقای امنیت اجتماعی در رشت خبر داد.

سرهنگ مهرداد مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: اکیپ های عملیاتی این پلیس با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و با هماهنگی مرجع قضایی تجهیزات ماهواره ای افرادی که تاکنون به تذکرات پلیس مبنی بر جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره توجه نکرده بودند، اقدام کرد.

وی اظهارداشت: در این زمینه 520 قطعه از تجهیزات ماهواره ای متشکل از225 عدد دیش و 295 دستگاه ال ان بی که به صورت آشکاروعلنی بر روی سقف ساختمان ها نصب شده بود، جمع آوری شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان یادآورشد: ناجا برای جمع آوری آنتن های ماهواره عزمی راسخ داشته و روند جمع آوری آنتن های ماهواره ای در سراسر استان همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1399194

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