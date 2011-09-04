500 قطعه تجهیزات ماهواره ای در رشت کشف شد

سرهنگ مهرداد مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: اکیپ های عملیاتی این پلیس با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و با هماهنگی مرجع قضایی تجهیزات ماهواره ای افرادی که تاکنون به تذکرات پلیس مبنی بر جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره توجه نکرده بودند، اقدام کرد.

وی اظهارداشت: در این زمینه 520 قطعه از تجهیزات ماهواره ای متشکل از225 عدد دیش و 295 دستگاه ال ان بی که به صورت آشکاروعلنی بر روی سقف ساختمان ها نصب شده بود، جمع آوری شده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان یادآورشد: ناجا برای جمع آوری آنتن های ماهواره عزمی راسخ داشته و روند جمع آوری آنتن های ماهواره ای در سراسر استان همچنان ادامه خواهد داشت.