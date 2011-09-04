هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی به پایتخت می رود و در این ایام فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی جلوه دیگری به پایتخت می دهد.

محمدی با اشاره به برنامه های استان در این هفته گفت: هنرمندان هنرهای سنتی و صنایع دستی آذربایجان شرقی در قالب نمایشگاه و اجرای زنده (ورک شاپ) به معرفی خود می پردازند.

وی افزود: هفته فرهنگی استان ها به ابتکار سازمان مرکزی به منظور معرفی توانمندی های استان ها در پایتخت از منظر فرهنگ وهنر، داشته های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی اضافه کرد: اجرای زنده برنامه های هنری و فرهنگی در قالب شب های آذربایجان شرقی از ویژگی های قابل توجه و مهم این برنامه به شمار می رود.

محمدی همچنین نمایشگاه های سوغات و غذاهای سنتی را از دیگر بخش های این برنامه دانست و گفت: بخش های جنبی نیز شامل غرفه‌های عرضه محصولات غذایی سنتی آذربایجان، محصولات فرهنگی و صنایع دستی نظیر پوشاک سنتی آذربایجان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه از هر فرصتی برای معرفی آداب و رسوم مردم استان تنها می بایست استفاده شود، گفت: تاریخ، فرهنگ، فولکولور ، آداب و رسوم آذربایجانی ها نیز در قالب و فرم های نمایشی به نحو شایسته ای معرفی می شوند.



دبیر کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در این یک هفته گالری های گوناگونی از ظرفیت موزه ای استان و هنرهای تجسمی استان برپا می شود.



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی با اشاره به همزمانی برگزاری هفته فرهنگی استان با بزرگداشت استاد شهریار در سالروز وفات وی و بزرگداشت روز شعر و ادب فارسی گفت: 26 شهریور امسال با گرامیداشت ثبت منظومه حیدربابای شهریار در فهرست آثار ناملموس ملی رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت و این گرامیداشت همزمان در تهران و تبریز برگزار می شود.

محمدی همچنین یادآور شد: با توجه به غنای خاص فرهنگ ایثار و شهادت در آذربایجان شرقی و همزمانی هفته فرهنگی با هفته دفاع مقدس، بررسی و معرفی مردم شناسی دفاع مقدس در آذربایجان شرقی از برنامه های اصلی این هفته خواهد بود .

اجرای زنده موسیقی های محلی، موسیقی سنتی و اصیل آذربایجان، و برگزاری نشست های تخصصی با موضوعات معرفی ظرفیت ها و توانمندی های میراث فرهنگی و گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه ها و جایگاه بخش خصوصی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته فرهنگی است.

«هفته فرهنگی آذربایجان شرقی» با استفاده از حداکثر ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هفته آخر شهریور در تهران برگزار شده و پذیرای علاقمندان فرهنگ و هنر خطه آذربایجان خواهد بود.