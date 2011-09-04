سهم 30 درصدی عابران پیاده از تصادفات رانندگی در استان تهران و البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ همایون شریفی افزود: متأسفانه در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 53 نفرعابر پیاده در جاده های استان در اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند.

وی اظهار داشت: آمار بالای تلفات عابران پیاده از یک سو حاکی از عدم تأمین ایمنی عابران پیاده و از سوی دیگر نشانگر عدم رعایت مقررات عبور و مرور از سوی عابران است که کشته شدن تعداد بالای عابران پیاده در تصادفات جاده ای، گویای این واقعیت است.

رئیس پلیس راه استان تهران و البرز ادامه داد: قرارگرفتن مراکز تولیدی ومسکونی در حاشیه آزاد راه ها و عدم توجه کافی رانندگان در حین رانندگی، از عمده عوامل وقوع تصادفات عابران در این استانهاست.