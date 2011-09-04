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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

نخستین سطل زباله مکانیزه چرخدار کشور در مشهد ساخته شد

نخستین سطل زباله مکانیزه چرخدار کشور در مشهد ساخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین سطل زباله مکانیزه چرخدار کشور با روکش گالوانیزه گرم در مشهد طراحی و ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازنده این سطل زباله مکانیزه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:عمر مفید سطل زباله مکانیزه چرخدار با روکش گالوانیزه گرم، پنج برابر نوع معمولی است.

علیرضا رشیدی افزود: این مخزن زباله شهری که در دو سایز یک هزار و 100 لیتر و 770 لیتر طراحی و ساخته شده که با درب بارانی و بدون درب قابل تحویل است.

وی تصریح کرد: سطل زباله مذکور در برابر سرما، گرما و ضربه های احتمالی مقاوم تر از محصولات ساخته شده دیگر در کشور است.

وی افزود: در این سطل زباله مکانیزه نقاط جوشکاری شده در برابر شیرابه های زباله مقاوم تر بوده و سازه آن متناسب با شرایط آب و هوایی مرطوب و شرجی  طراحی شده است.

رشیدی ادامه داد: در نمایشگاه خدمات شهری تهران این سطل زباله به طور رسمی رونمایی خواهد شد.

به گفته وی سالانه سه هزار دستگاه از این نوع در شرکت فولاد چرخ طوس تولید خواهد شد.

کد مطلب 1399201

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