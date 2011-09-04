طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در البرز آغاز شد

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس تا 10 مهرماه سال جاری در استان البرز با تعامل بخشهای ذیربط ادامه خواهد داشت.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام بازگشایی مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی استان و شروع سال تحصیلی جدید، طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس اجرا می شود.

این مسئول از نظارت بر اقلامی نظیر کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر در این ایام خبر داد و این امر را در راستای نظارت بر بازار و تولید محصولات دانست.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز افزود: یکی از برنامه های مهم، نظارت ویژه بر نرخهای ایاب و ذهاب مدارس است که با جدیت پیگیری می شود.

وی یادآور شد: این امر با همکاری اتحادیه مربوطه استان صورت می گیرد ضمن اینکه نظارت بر عملکرد آموزشگاهها و مدارس غیر انتفاعی استان نیز در این زمینه وجود دارد.

نصیری، نقش اینگونه طرحها را در راستای نظارت بر بازار بسیار مهم و تاثیر آن را قابل توجه ارزیابی کرد.