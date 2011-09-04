بقاع متبرکه قزوین روزانه پنج هزار زائر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از خادمان بقاع متبرکه عصر یکشنبه در باغ ولایت قزوین برگزار شد.

حجت ‌الاسلام مسعود انصاری در مراسم تجلیل از خادمان بقاع و اماکن متبرکه استان قزوین که با حضور خانواده‌های خادمان برگزار شد اظهارداشت: خادمان قرآن با فعالیت معنوی موجب رونق اماکن مذهبی شده و اجر اخروی را نصیب خود می کنند.

وی افزود: توجه به اماکن دینی و بقاع متبرکه موجب تقویت روحیه معنوی انسانها بویژه جوانان می شود و هر چقدر با مساجد و پایگاههای دینی ارتباط بیشتری داشته باشیم سلامت جامعه تقویت می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: امروز عرصه دفاع و مقابله در برابر دشمن عرصه پیچیده ای است و دشمن در یک هجوم و شبیخون فرهنگی وارد میدان شده که لازم است برای مقابله با این حرکت آماده باشیم و بدانیم دشمن شبیخون فرهنگی را برای ملل مختلف بویژه کشورهای اسلامی برنامه‌ ریزی کرده‌ و اجرا می ‌کند.

انصاری یادآورشد: در این بین بقاع متبرکه و مساجد مهم‌ ترین پایگاه‌های فرهنگی و سنگرهای فرهنگی هستند که می توانند در مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان نظام نقش موثری ایفا کنند.

وی گفت: بقاع متبرکه سنگرهای اعتقادی ما بشمار می روند و سربازان و فرماندهانش خدام و هیئت‌های امنا هستند که در این سنگرها خدمت می ‌کنند.

انصاری افزود: اگر خادمان و هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه انگیزه کار معنوی داشته باشند در عمل به رسالت خطیر خود موفق خواهند شد.

این مسئول گفت: فعالان و خادمان اماکن دینی و بقاع متبرکه باید با انگیزه مضاعف به رسالت خود واقف باشند و در مسیر الهی گام بردارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: ظرفیتی که در بقاع متبرکه دیده می شود در هیچ یک از پایگاه‌های فرهنگی وجود ندارد و دشمن نیز با توجه به این جایگاه همین نقطه را هدف گرفته است.

وی افزود: امامزاده حسین ابن علی ابن موسی‌الرضا (ع) که از بقاع شاخص استان قزوین است، روزانه چهار هزار نفر زائر دارد که این جمعیت فرصتی است که می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد که اگر غفلت کنیم به عنوان یک تهدید از سوی دشمن بهره برداری می شود.

انصاری تصریح کرد: خادمان با مجهز شدن به سلاح ایمان و تقوا باید در این عرصه موثر حاضر شوند و تلاش مضاعفی کنند.

وی عنوان کرد: نگاه قرآن کریم به خادمان ارزشی است و خداوند سبحان از میان شخصیت‌های مومن و منتخب افرادی را برای خدمت در این اماکن دینی برمی گزیند تا راه حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) که از خادمان خانه خدا بودند را ادامه دهند.

این مسئول فرهنگی گفت: خادمان رسالت مهمی ب ر عهده دارند که کمک به زائران و حفظ پاکیزگی ظاهری بقعه و در مرحله دوم پاکیزگی باطنی بقاع متبرکه از جمله آنهاست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در پایان از ایجاد تسهیلات رفاهی مانند بیمه تکمیلی و تعاونی مسکن برای خادمان استان هم خبر داد.

در ادامه این مراسم از 60 تن از خادمان بقاع متبرکه با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

استان قزوین با دارا بودن 264 بقعه متبرکه از قطب های فرهنگی کشور محسوب می شود که در این اماکن 100 خادم فعالیت می کنند.