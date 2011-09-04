10 هزار پروانه کسب واحدهای صنفی لرستان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند با اشاره به رویکرد دولت در بخش اشتغالزایی، اظهار داشت: توجه و عنایت ویژه دولت به توسعه فعالیت های بازرگانی موجب شده که 5 هزار و 439 فرصت شغلی جدید در حوزه فعالیت های بازرگانی استان لرستان ایجاد شود.

وی ادامه داد: نگاه و رویکرد دولت و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به بخش بازرگانی، توام با رشد و توسعه همه جانبه در بخش های مختلف تجاری و بازرگانی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان اظهار داشت: برهمین اساس در سال های اخیر و به دلیل توجه و عنایت ویژه دولت به این بخش، شاهد تحولات چشمگیر و مثبتی در حوزه های مختلف بازرگانی هستیم.

وی تصریح کرد: افزایش 34 درصدی ارزش و 41 درصدی وزنی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان در سال 89 از جمله دستاوردهای همین توجه و نگاه ویژه دولت به بخش بازرگانی و فعالیت های تجاری در بخش غیرنقتی و خصوصی است.

بیرانوند افزود: صدور سه هزار و 875 فقره پروانه صنفی و همچنین تمدید 10 هزار و 68 فقره پروانه کسب واحدهای صنفی در سطح استان از دیگر خدمات سازمان بازرگانی لرستان است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان گفت: معرفی یک هزار و 80 نفر از قالیبافان به شعب بیمه های درمانی و صدور 40 پروانه بهره برداری از کارگاهها و مجتمع های قالیبافی از دیگر خدمات سازمان بازرگانی در استان است.