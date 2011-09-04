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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

بیرانوند مطرح کرد:

10 هزار پروانه کسب واحدهای صنفی لرستان تمدید شد

10 هزار پروانه کسب واحدهای صنفی لرستان تمدید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از تمدید بیش از 10 هزار پروانه کسب واحدهای صنفی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند با اشاره به رویکرد دولت در بخش اشتغالزایی، اظهار داشت: توجه و عنایت ویژه دولت به توسعه فعالیت های بازرگانی موجب شده که 5 هزار و 439 فرصت شغلی جدید در حوزه فعالیت های بازرگانی استان لرستان ایجاد شود.

وی ادامه داد: نگاه و رویکرد دولت و مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به بخش بازرگانی، توام با رشد و توسعه همه جانبه در بخش های مختلف تجاری و بازرگانی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان اظهار داشت: برهمین اساس در سال های اخیر و به دلیل توجه و عنایت ویژه دولت به این بخش، شاهد تحولات چشمگیر و مثبتی در حوزه های مختلف بازرگانی هستیم.

وی تصریح کرد: افزایش 34 درصدی ارزش و 41 درصدی وزنی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان در سال 89 از جمله دستاوردهای همین توجه و نگاه ویژه دولت به بخش بازرگانی و فعالیت های تجاری در بخش غیرنقتی و خصوصی است.

بیرانوند افزود: صدور سه هزار و 875 فقره پروانه صنفی و همچنین تمدید 10 هزار و 68 فقره پروانه کسب واحدهای صنفی در سطح استان از دیگر خدمات سازمان بازرگانی لرستان است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان گفت: معرفی یک هزار و 80 نفر از قالیبافان به شعب بیمه های درمانی و صدور 40 پروانه بهره برداری از کارگاهها و مجتمع های قالیبافی از دیگر خدمات سازمان بازرگانی در استان است.

کد مطلب 1399205

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