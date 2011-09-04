671 میلیون از نیات واقفان خیراندیش در مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امور اوقافی افزود: از اهداف اصلی امور اوقافی این اداره کل نظارت بر اجرای صحیح و دقیق نیات واقفین نیک اندیش است و این کارگروه باید به روز و طبق نیاز زمان بر اجرای صحیح نیات تمامی واقفین خیر اندیش نظارت کند.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان تعدادی از نیات واقفان به افطاردهی در این ماه پرفیض اختصاص داشته که از سوی ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستانهای استان تعداد یکصد و هفت مراسم افطاردهی از این نیات انجام گرفته است.

سهرابی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسمات گفت: با اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش که وظیفه اصلی اوقاف در بخش موقوفات بوده، راه فرهنگ وقف برای آیندگان باید روشن شود و از تمامی افرادی که می خواهند نامشان در تاریخ ماندگار شود بهترین خیری که می توانند انجام دهند سنّت حسنه وقف است و از این طریق انسان هم به سعادت اخروی و هم به سعادت دنیوی می رسد.

وی اظهار داشت: با اجرای نیات واقفان نام و یاد و خاطره واقفان زنده می ماند و روح آن بزرگان شاد خواهد شد و اوقاف مازندران به تکلیف الهی و شرعی خود عمل خواهد کرد.