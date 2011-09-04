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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

سهرابی اعلام کرد:

671 میلیون از نیات واقفان خیراندیش در مازندران هزینه شد

671 میلیون از نیات واقفان خیراندیش در مازندران هزینه شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از هزینه کرد بیش از 671 میلیون ریال از نیات واقفان خیراندیش در ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امور اوقافی افزود: از اهداف اصلی امور اوقافی این اداره کل نظارت بر اجرای صحیح و دقیق نیات واقفین نیک اندیش است و این کارگروه باید به روز و طبق نیاز زمان بر اجرای صحیح نیات تمامی واقفین خیر اندیش نظارت کند.

وی افزود: در ماه مبارک رمضان تعدادی از نیات واقفان به افطاردهی در این ماه پرفیض اختصاص داشته که از سوی ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستانهای استان تعداد یکصد و هفت مراسم افطاردهی از این نیات انجام گرفته است.

سهرابی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسمات گفت: با اجرای دقیق نیات واقفان خیراندیش که وظیفه اصلی اوقاف در بخش موقوفات بوده، راه فرهنگ وقف برای آیندگان باید روشن شود و از تمامی افرادی که می خواهند نامشان در تاریخ ماندگار شود بهترین خیری که می توانند انجام دهند سنّت حسنه وقف است و از این طریق انسان هم به سعادت اخروی و هم به سعادت دنیوی می رسد.

وی اظهار داشت: با اجرای نیات واقفان نام و یاد و خاطره واقفان زنده می ماند و روح آن بزرگان شاد خواهد شد و اوقاف مازندران به تکلیف الهی و شرعی خود عمل خواهد کرد.

کد مطلب 1399206

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