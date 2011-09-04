1700 برنامه قرآنی در بقاع مترکه خراسان رضوی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برنامه های ویژه ای از جمله 60 محفل قرآنی ترتیل خوانی و جزء خوانی، 775 جلسه تفسیر قرآن کریم در 31 بقعه متبرکه، 400 کلاس آموزشی قرآن و 23 محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری و بین المللی در خراسان رضوی، برگزار شد.

وی افزود: همچنین تعداد 52 مبلغ از روحانیون بومی و 10 نفر مبلغ از روحانیون حوزه علمیه قم در راستای تبدیل بقاع به قطب فرهنگی به شهرستان های تابعه اعزام شدند.

آخوندی با اشاره به تعداد نفرات اطعام شده در این ماه ادامه داد: بیش از 50 هزار نفر از محل اجرای نیت واقفین نیز در استان دعوت به افطاری و اطعام شدند.

مسئول فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از55 هزار نسخه مجموعه کتاب دعا با عنوان تا خدا شامل ادعیه ماه رمضان در مساجد، ادارات دولتی، محافل قرآنی و در بین بازدید کنندگان ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن مشهد توزیع شد.