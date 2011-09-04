استراوس کان به فرانسه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دومینیک استراوس کان" پس از دریافت حکم برائت از دادگاه نیویورک امروز یکشنبه به همراه همسرش وارد فرودگاه "شارل دوگل" پاریس شد.

رئیس پیشین صندوق بین المللی پول سه ماه پیش در پی شکایت خانم دیالو خدمتکار هتلی در نیویورک به اتهام تجاوز جنسی بازداشت و مدتی زندانی شد، با این حال دو هفته پیش پرونده وی به علت تردید در صداقت شاکی و نبود شواهد لازم بسته شد.

این در حالی است که استراوس کان 62 ساله با وجود گرفتن حکم برائت از دادگاه آمریکایی، باید در یک دادگاه فرانسوی نیز حاضر شده و به شکایت مشابهی که یک نویسنده هموطنش از وی کرده، پاسخ دهد.

هر چند طرح شکایات مختلف موجب تخریب وجهه استراوس کان در فرانسه شده، اما بسیاری از کارشناسان همچنان وی را یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه می دانند.

گفتنی است در انتخابات پیشین ریاست جمهوری فرانسه نیز استراوس کان نامزد حزب سوسیالیست بود اما در انتخابات حزبی نتیجه را به "سگولن رویال" واگذار کرده و از رقابت با "نیکلا سارکوزی" بازماند.