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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

حلیمی خبر داد:

برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی معرفی شدند

برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی معرفی شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه نخستین جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی گفت: بر اساس رای هیات داوران هشت گروه برگزیده نهایی "نخستین جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی" از بین 30 گروه منتخب مرحله اول معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی عصر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشت گروه راه یافته به مرحله نهایی جشنواره، هشتم مهرماه امسال همزمان با جشن های ایام دهه کرامت در مشهد اجرای حضوری برنامه داشته و با یکدیگر به رقابت سازنده خواهند پرداخت.

وی افزود: نمایش "گره آخر" از اردبیل به نویسندگی  حسین قربانزاده و کارگردانی سولماز صادقزاده نصرآبادی، نمایش "بی بی" از اردبیل به  نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی مهدیه علیقلی زاده و نمایش "عبا" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی ثریا یوسفی را از آثار برگزیده این جشنواره اعلام کرد.

وی ادامه داد: "نماز میت" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل عسکری، "روایت هشتم" از خوزستان به نویسندگی ساغر لطیفی نژاد و کارگردانی سعید بنی اسد و نمایش "کفتر طلا" از خوزستان به کارگردانی عادله پورمقامی از دیگر آثار برگزیده این جشنواره است.

حلیمی تصریح کرد: "خوشبوتر از گلاب از گلستان" به  نویسندگی و کارگردانی سبیکه سادات میر قاسمی و" آفتاب از کجا سر می زنه؟"‍ از استان مرکزی به نویسندگی و کارگردانی مرضیه قیومی از دیگر نمایش های برگزیده این جشنواره است.

وی افزود: جوایز گروهی تعیین شده برای این 8 گروه و 8 برگزیده نمایشنامه نویسی، کارگردانی و خلاقیت های ویژه هنری در مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مدعوین و مسوولین محترم کشوری اهدا می شود.

مسئول دبیرخانه جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی یادآورشد: برگزیده ویژه این بخش نیز نمایش "باد گفت بادام" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی راضیه آزاد  از موسسه خیریه کودکان بی سرپرست  بیت النبی(ص) است.

گفتنی است، در این جشنواره بیش از 150 گروه هنری نمایش مشارکت داشته و در مرحله اول تنها 30 گروه برتر براساس رای هیات بازبینی کارشناس به مرحله نهایی راه یافته بودند که از این تعداد هشت گروه برگزیده انتخاب شد.

کد مطلب 1399210

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