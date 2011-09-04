برگزیدگان نهایی نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حلیمی عصر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشت گروه راه یافته به مرحله نهایی جشنواره، هشتم مهرماه امسال همزمان با جشن های ایام دهه کرامت در مشهد اجرای حضوری برنامه داشته و با یکدیگر به رقابت سازنده خواهند پرداخت.

وی افزود: نمایش "گره آخر" از اردبیل به نویسندگی حسین قربانزاده و کارگردانی سولماز صادقزاده نصرآبادی، نمایش "بی بی" از اردبیل به نویسندگی عدالت فرزانه و کارگردانی مهدیه علیقلی زاده و نمایش "عبا" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی ثریا یوسفی را از آثار برگزیده این جشنواره اعلام کرد.

وی ادامه داد: "نماز میت" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی اسماعیل عسکری، "روایت هشتم" از خوزستان به نویسندگی ساغر لطیفی نژاد و کارگردانی سعید بنی اسد و نمایش "کفتر طلا" از خوزستان به کارگردانی عادله پورمقامی از دیگر آثار برگزیده این جشنواره است.

حلیمی تصریح کرد: "خوشبوتر از گلاب از گلستان" به نویسندگی و کارگردانی سبیکه سادات میر قاسمی و" آفتاب از کجا سر می زنه؟"‍ از استان مرکزی به نویسندگی و کارگردانی مرضیه قیومی از دیگر نمایش های برگزیده این جشنواره است.

وی افزود: جوایز گروهی تعیین شده برای این 8 گروه و 8 برگزیده نمایشنامه نویسی، کارگردانی و خلاقیت های ویژه هنری در مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مدعوین و مسوولین محترم کشوری اهدا می شود.

مسئول دبیرخانه جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی یادآورشد: برگزیده ویژه این بخش نیز نمایش "باد گفت بادام" از خراسان رضوی به نویسندگی و کارگردانی راضیه آزاد از موسسه خیریه کودکان بی سرپرست بیت النبی(ص) است.

گفتنی است، در این جشنواره بیش از 150 گروه هنری نمایش مشارکت داشته و در مرحله اول تنها 30 گروه برتر براساس رای هیات بازبینی کارشناس به مرحله نهایی راه یافته بودند که از این تعداد هشت گروه برگزیده انتخاب شد.