وشوو کاران برتر مازندران در بابلسر به مصاف هم می روند

علیرضا قهاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رقابتها، هجدهم شهریور ماه در تالار ورزشی شهدای نوبخت بابلسر برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در این رقابتها حدود 300 ووشو کار مرد استان در دو بخش جوانان و بزرگسالان در رشته ساندا برای کسب عنوان قهرمانی این رقابتها با یکدیگر رقابت می‌کنند.

رئیس هیئت ووشو مازندران افزود: نفرات برتر این رقابتها با صلاحدید کادر فنی تیم مازندران در قالب تیم استان، عازم رقابتهای قهرمانی کشور می‌شوند.

قهاری ادامه داد: در حال حاضر چهار هزار و 500 ووشو کار سازمان‌یافته در مازندران، این رشته ورزشی را به صورت حرفه ای انجام می دهند.

وی گفت: مازندران استانی سرشار از ظرفیت و استعداد در رشته ورزشی ووشو است که باید زمینه کسب عنوا‌ن قهرمانی برای این ورزشکاران را فراهم کنیم.



رئیس هیئت ووشو مازندران از حضور چهار ووشو کار مازندرانی در اردوی تیم ملی خبر داد و گفت: علی یوسفی، سجاد عباسی، ملیحه فضلی و صدیقه دریایی اعضای ثابت تیم ملی ووشو ایران برای شرکت در مسابقات جهانی ترکیه هستند.