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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

دستور شهرداری برای توقف عرضه بستنی با روکش طلا

دستور شهرداری برای توقف عرضه بستنی با روکش طلا

روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد عرضه نوع خاصی بستنی در رستوران گردان برج میلاد به هیچ وجه مورد تایید شهرداری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار برخی اخبار درباره عرضه نوع خاصی از بستنی توسط پیمانکار رستوران گردان برج میلاد، روابط عمومی برج میلاد تهران با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرمسئولانه خواندن این گونه اظهارات تاکید کرد: موضوعات مطرح شده از سوی پیمانکار رستوران گردان درباره سرو نوع خاصی از بستنی به هیچ وجه مورد تایید شهرداری تهران نبوده و نیست و شهرداری تهران از انجام چنین اقداماتی به طور حتم جلوگیری خواهد کرد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: عرضه نوع خاصی از بستنی در رستوران گردان برج میلاد ایده پیمانکار رستوران گردان بوده که در رسانه ها مطرح شده است و به هیچ عنوان تا به حال سرو چنین بستنی در برج میلاد انجام نشده است که با توجه به حرمت شرعی و اجتماعی چنین اقدامی، شهرداری تهران پس از اطلاع از این امر دستور توقف موضوع را صادر کرده و مانع از انجام چنین طرحی خواهد شد.

کد مطلب 1399216

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