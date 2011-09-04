عمل سنگ کلیه PCNL در کرج انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن اینانلو یکی از افتخارات شهریار این عمل جراحی را برای نخستین بار با استفاده از تکنولوژی گاید سونوگرافی در اتاق عمل بیمارستان شهید مدنی استان البرز انجام داد.

این عمل بر روی بیماری 43 ساله که به سنگ کلیه از نوع شاخ گوزنی مبتلا بود با موفقیت انجام شد. این نوع سنگهای کلیه که نسبتا نادر نیز هست در داخل سیستم پیلوکاسیسل کلیه تشکیل شده و معمولا سایز بزرگی دارند و ظاهری شبیه به شاخ گوزن دارند.

یکی دیگر از روشهای جدید برای این سنگها روش خارج سازی آن از طریق ایجاد یک کانال بر روی پوست مجاور کلیه ها در ناحیه پهلوی بیمار است که با هدایت سونوگرافی مشخص می شود.