مردم گیلان یک میلیارد ریال به قحطی زدگان سومالی اهدا کردند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم غیور و ولایتمدار گیلان با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و ایجاد فرهنگ مشارکت در کمک به نیازمندان و دستگیری از مستمندان با حضور خود در نماز پرشکوه عید سعید فطر 210 میلیون و 830 هزار ریال به مردم قحطی زده سومالی کمک کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: از آغاز جمع آوری تاکنون گیلانی ها یک میلیارد و 119 میلیون و 214 هزار ریال از کمک های نقدی خود را به مردم قحطی زده و گرسنه سومالی اهدا کردند.

وی همچنین افزود: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر مستقر در پایگاه امداد جاده ای آستارا با اطلاع از وقوع یک فقره تصادف کامیون با پراید در منطقه کشفی آستارا از طریق مرکز پاسخگویی 147 ندای امداد، بلافاصله به همراه تجهیزات کامل امدادی و یک دستگاه آمبولانس مجهزبه محل تصادف اعزام شدند.

محمدی بیان داشت: نیروهای امدادی هلال احمر با بکارگیری ست نجات مصدومان را از خودرو خارج و دو نفر از مصدومان را پس از انجام کمک های اولیه و خدمات امدادی با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان رضوانشهر نیز با اطلاع سقوط دو نفرازارتفاع 25 متری در آبشار ویسادار پره سر رضوانشهر به دره با اعزام دو تیم نجات در سیلاب پس ازتلاش گروهی و تیمی و با بکارگیری امکانات و تجهیزات نجات در سیلاب موفق شدند این دو نفر به نام های فائزه کاظمی و امیرآقایی را از مرگ حتمی نجات و به بیمارستان منتقل کنند.