بدليل توانمندي و شجاعتي كه دارم نامزد انتخابات خواهم شد // واهمه اي از رقابت با هيچ يك از بزرگان كشور ندارم// در صورت انتخاب به عنوان رييس جمهور دست آقازاده ها را قطع مي كنم

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" افزود: در مسئوليت هايي كه داشته ام توانستم ميلياردها تومان دزدي و چپاول گري را در يكي از وزارتخانه ها در زمان جنگ كشف و آن را در جلسه علني مجلس طرح كنم .

ايزدي خاطرنشان كرد: من توانستم با يك تيم 180 نفره بازرس با بسياري از اختلاس كنندگان و چپاول كنندگان بيت المال برخوردهاي قاطعانه داشته باشم و تطميع ها هيچ اثري درمن نداشته است.



وي تاكيد كرد: با شجاعتي كه در گذشته در افشاي باندهاي آقازاده ها داشته ام اكنون هم اين شجاعت را در خود مي بينيم كه بتوانم در رقابت با ديگران نامزدهاي انتخاباتي شركت كنم.



اين داوطلب نامزدي انتخابات رياست جمهوري گفت: من با تئوري كوچك سازي دولت و با هدف توانمند سازي بخش خصوصي و ايجاد اقتصاد مردمي در جهت نيل به اهداف نظام تامين اجتماعي خود را مطرح كرده ام.



وي با تاكيد بر اينكه من واهمه اي از رقابت با هيچ يك از شخصيت هاي كشور ندارم، گفت: اگر اين تكليف بر دوش هر كس بوده و ويژگي هاي رياست جمهوري را در خود ببيند، و به كار و عمل و توسعه اعتقاد داشته و به مسايل بين المللي آشنا باشد نبايد تعارف كند و بايد شجاعانه حضور يابد.



