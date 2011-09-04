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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

ساکنان شهرک زیتون در مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند

ساکنان شهرک زیتون در پارک ملی سرخه حصار امروز ضمن تجمع مقابل ساختمان وزارت جهادکشاورزی، خواستار عدم ابطال سند مالکیت زمین‌های خود شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعی از ساکنین شهرک زیتون در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند و نسبت به ابطال سندهای مالکیت زمین هایشان به اعتراض پراختند.

این تجمع که از ساعاتی بعد از ظهر شروع شده بود تا قبل از ساعت 4 بعدازظهر و با تلاش نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به پایان یافت.

ساکنان شهرک زیتون کارمندان وزارت کشاورزی سابق هستند که 27 سال پیش در قالب تعاونی از این وزارتخانه زمین دریافت کرده و اقدام به ساخت و ساز کردند اما از آنجایی که این زمینها در منطقه سرخه حصار واقع شده است و از اراضی منابع طبیعی به شمار می رود، بعدها از سوی سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها مورد انتقاد قرار گرفت.

هم اکنون براساس شکایت وزارت جهاد کشاورزی، دادگاه حکم به ابطال سندهای مالکان این شهرک داده، این درحالی است که آنها پول زمینها را پرداخت کرده اند و حتی سند مالکیت دارند.

کد مطلب 1399220

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