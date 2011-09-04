ساختمان مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول مرکز مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بعد از ظهر یکشنبه در این آیین افتتاح گفت: این مرکز به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انتظامی در کنار سایر نهادهای حمایتی فعالیت خواهد کرد.
جمال عیوض زاده با بیان اینکه این مرکز مشاوره در راستای رفع مشکلات اجتماعی از طریق مشارکت، آموزش همگانی و توانمندسازی شهروندان از سال 81 راه اندازی شده است، افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون یک هزار و 883 مورد پرونده به مرکز مشاوره ارجاع شده که از این تعداد یک هزار و 381 مورد از آنها منجر به سازش شده است.
وی با بیان اینکه همچنین طی این مدت دو هزار و 780 پرونده ارجاعی به دفاتر مددکاری کللانتریها گزارش شده و از این تعداد نیز یک هزار و 946 مورد منجر به سازش و صلح شده است، ادامه داد: مرکز مشاوره نیروی انتظامی آذربایجان غربی با عنوان مرکز مشاوره آرامش در زمینههای روانشناسی، مشاوره، مشاوره ازدواج، روانسنجی، روانشناختی و انتظامی خدمات ارائه میدهد.
سردار بهمن کارگر بعد از ظهر امروز با هدف بررسی وضعیت نیروی انتظامی آذربایجان غربی از لحاظ ابعاد اجتماعی به این استان سفر کرده است.
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