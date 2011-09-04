زمان بازگشت کاروان دوومیدانی ایران از مسابقات جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، گروه دوم تیم دوومیدانی ایران متشکل از کاوه موسوی، هادی سپهرزاد، مریم طوسی به عنوان ورزشکار و پژمان معتمدی به عنوان سرپرست تیم امروز یکشنبه دایگو را به مقصد تهران ترک کردند.

این تیم پس از طی سه مسیر هوایی صبح روز دوشنبه وارد فرودگاه امام خمینی تهران می شوند. گروه اول تیم دوومیدانی ایران متشکل از عباس و محمد صمیمی، جواد خسروشیری و نصرت کردبچه به عنوان مربیان تیم ظهر روز دوشنبه دایگو را به مقصد تهران ترک کرده و صبح روز سه شنبه وارد کشور می شوند. امین نیک فر پرتابگر وزنه ایرانی مقیم آمریکا هم ظهر فردا همراه با گروه دوم دایگو را به مقصد آمریکا ترک می کند.

پیش از این سجاد مرادی پس از پایان مسابقه اش به ایران بازگشت. احسان حدادی هم پس از پایان مسابقه اش به روسیه و سپس زوریخ سفر کرد تا پنجشنبه هفته جاری در فینال پرتاب دیسک دایموند لیگ جهان شرکت کند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار شد.