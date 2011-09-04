یک مطب مامایی متخلف در مازندران پلمپ شد

فرزاد بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت ارتقاء سلامت مادران باردار، یک مطب مامایی در غرب استان که اقدام به کورتاژغیر قانونی و غیر ایمن کرده بود، با حکم قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: این پرونده جهت اقدامات بیشتر به محاکم دادگستری ارجاع داده شد.
بزرگی افزود: این اقدام غیرقانونی و غیر حرفه ای متخلف یاد شده سبب به خطر افتادن جان و سلامت خانم بادار در غرب مازندران شده است.
ساری - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پلمپ یک مطب مامایی متخلف در استان خبر داد.
فرزاد بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت ارتقاء سلامت مادران باردار، یک مطب مامایی در غرب استان که اقدام به کورتاژغیر قانونی و غیر ایمن کرده بود، با حکم قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
کد مطلب 1399226
نظر شما