یک مطب مامایی متخلف در مازندران پلمپ شد

فرزاد بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت ارتقاء سلامت مادران باردار، یک مطب مامایی در غرب استان که اقدام به کورتاژغیر قانونی و غیر ایمن کرده بود، با حکم قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.



وی اظهار داشت: این پرونده جهت اقدامات بیشتر به محاکم دادگستری ارجاع داده شد.



بزرگی افزود: این اقدام غیرقانونی و غیر حرفه ای متخلف یاد شده سبب به خطر افتادن جان و سلامت خانم بادار در غرب مازندران شده است.