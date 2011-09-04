  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

بزرگی اعلام کرد:

یک مطب مامایی متخلف در مازندران پلمپ شد

یک مطب مامایی متخلف در مازندران پلمپ شد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پلمپ یک مطب مامایی متخلف در استان خبر داد.

فرزاد بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جهت ارتقاء سلامت مادران باردار، یک مطب مامایی در غرب استان که اقدام به کورتاژغیر قانونی و غیر ایمن کرده بود، با حکم قضایی پلمپ و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

وی اظهار داشت: این پرونده جهت اقدامات بیشتر به محاکم دادگستری ارجاع داده شد.

بزرگی افزود: این اقدام غیرقانونی و غیر حرفه ای متخلف یاد شده سبب به خطر افتادن جان و سلامت خانم بادار در غرب مازندران شده است.

کد مطلب 1399226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها