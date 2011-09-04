تسریع در بهره برداری سالنهای نمایشگاه لرستان/ خلاهای موجود برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر یک شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری نمایشگاه پاییزه خرم آباد، اظهار داشت: محل کنونی نمایشگاههای استان لرستان از ابتدا مشکلات زیادی داشت که با پیگیری های انجام شده برخی این مشکلات طی یکسال گذشته برطرف شد.

وی با اشاره به مساحت بیش از 20 هکتاری این محل، ادامه داد: در حال حاضر محل نمایشگاههای دائمی استان در بهترین نقطه شهر خرم آباد واقع است و همین امر فضا را برای تبدیل شدن این نمایشگاه به یکی از بهترین نمایشگاههای کشور فراهم کرده است.

ماموریت استاندار لرستان برای دو مدیر

استاندار لرستان با اشاره به پیگیری های انجام شده برای اصلاح ورودی نمایشگاه خرم آباد گفت: متاسفانه بهره داری از سوله های جدید نمایشگاه دائمی لرستان به کندی پیش می رود که باید گرفتاری های موجود در این زمینه هرچه سریع تر حل شود.

دهمرده معاون برنامه ریزی استانداری لرستان و رئیس سازمان بازرگانی استان را مامور کرد که هرچه سریع تر نسبت به رفع مشکلات پیش روی بهره برداری از سوله های جدید نمایشگاه خرم آباد اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه خلا هایی در مسیر ارائه خدمات مطلوب در محل نمایشگاههای بین المللی لرستان وجود دارد تصریح کرد: باید پیگیری شود که هرچه سریع تر این مشکلات برطرف شود.

5 سال از تاسیس شرکت نمایشگاههای بین المللی لرستان گذشت

بنابر این گزارش شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان در سال 85 با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی، اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همینطور فراهم آوردن زمینه لازم برای دسترسی مصرف کننده به کالاهای مرغوب، با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین ایجاد تعامل مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده صنایع مختلف تاسیس شد.

در حال حاضر این شرکت با هدف خدمت رسانی بهینه در بازارهای داخلی و بین المللی، مجموعه تجاری نمایشگاهی، تفریحی گردشگری خود را با هدف تسهیل و توسعه صنعت نمایشگاهی ایران و محرومیت زدایی استان لرستان در دست ساخت دارد.

این در حالیست که پیش از این نمایشکاههای استان لرستان در سالن استیجاری اداره تعاون و در فضایی محدود برگزار می شد.

نمایشگاه بین المللی استان لرستان هم اکنون در زمینی به مساحت 201 هزار و 500 مترمربع در ورودی شهر خرم آباد، از سمت بروجرد به خرم آباد در حاشیه پارک دانشجو و در مجاورت اداره جمعیت هلال احمر در حال ساخت و آماده سازی است.

مطابق اظهارات مسئولان شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان قرار است طرح احداث سایت مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری نمایشگاههای بین المللی استان لرستان در قالب سه بخش ساخته شود.

مشکل نمایشگاه با زدن یک تابلو بزرگ و عنوان "بین المللی" حل نمی شود

پایگاه تفریحی که شامل آبشار، فضای سبز، رستوران و بوفه های سنتی و تجهیزات و لوازم سرگرمی می باشند؛ پایگاه تجاری که شامل 12 سالن نمایشگاهی سر پوشیده و 2 سالن نمایشگاهی رو باز و بازارچه های مناسب فصلی است و پایگاه گردشگری که شامل هتل چهار ستاره، سوئیت و لابی مذاکرات و امکانات رفاهی تفریحی و همچنین سالن همایش برای برگزاری همایشهای درون و برون استانی از جمله این بخش ها است.

این در حالیست که هنوز امکانات لازم در این نمایشگاه برای برگزاری نمایشگاههای استان فراهم نشده است تا نمایشگاههای مختلف لرستان در زیر دو سوله بزرگ که با چادر مسقف شده اند برگزار شود.

این امر انتقاد استاندار لرستان را نیز در پی داشت به طوریکه حبیب الله دهمرده در سخنانی با تاکید بر اینکه مشکل این نمایشگاه با زدن یک تابلو بزرگ و عنوان "بین المللی" حل نمی شود خواستار پیگیری اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات محل دائمی نمایشگاههای استان شد.

این در حالیست که به زودی قرار است در محل نمایشگاه بین المللی استان لرستان نمایشگاه پاییزه استان برگزار شود که مسئولان شرکت نمایشگاههای بین المللی استان وعده کرده اند که این نمایشگاه در سوله های جدید برگزار می شود.