مبارزه بیولوژیک هوایی با آفات نباتی در اردبیل آغاز شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ظهر یکشنبه، در جریان آغاز عملیات مبارزه با آفات مزارع پارس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش از این تنها برای مبارزه شیمیایی با آفات از هواپیما استفاده می شد که امسال بعد از چندین دوره بررسی مبارزه بیولوژیک از طریق هوایی محقق شد.

حمید یدایی عنوان کرد: در محلول پاشی هوایی از یک نوع ماده بیولوژیک به نام B.T استفاده می شود که حاصل نوعی باکتری به نام سیلوس است که از از تغذیه جلوگیری کرده و با ایجاد مسمومیت در آفات منجر به مرگ آنها می شود.

وی افزود: درعملیات مبارزه هوایی با آفات، به میزان یک تن از این ماده برای آفت زدایی از اراضی پنبه، ذرت و سویای شهرستان پارس‌آباد در سطح 500 هکتار استفاده شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت: ماده بیولوژیکی B.T سبب کنترل تخم ریزی آفت توسط زنبورهای تریکو گراما و لاروهای درشت و پخش تخم توسط زنبورهای راکون و لاروهای ریزگردان می شود.

به گفته این مسئول زنبورهای تریکوگراما و زنبورهای براکون نوعی حشرات مفید موجود در طبیعت هستند که با جمع‌ آوری این حشرات از طبیعت و پرورش و ازدیاد آنها در مراکز ویژه و رهاسازی در مزارع و باغات به صورت بیولوژیک با آفات نباتی مبارزه می شود.

یدایی با بیان اینکه سالانه 500 هزار نفر در دنیا دچار مسمویت ناشی از سمپاشی مزارع می شوند ابراز داشت: محلول بیولوژیک BT نه تنها فاقد عوارض ناخواسته حشره کشهای شیمیایی نیست بلکه هیچ آسیبی به انسان و محیط زیست وارد نمی کند.

وی تصریح کرد: سالانه 400 هزار هکتار از مزارع در کشور ما از طریق سمپاشی هوایی دفع آفات می شود که 16 هزار هکتار آن مربوط به استان اردبیل به ویژه دشت مغان است.

به گفته این مسئول وزارت جهاد کشاورزی با راه اندازی آزمایشهای گیاه پزشکی، دسته بندی و حذف یارانه سموم، کنترل بیولوژیک و منع سمپاشی هوایی، سیاست کاهش مصرف سم در کشور را دنبال می کند.

یدایی با بیان اینکه بیش از یک درصد از اراضی زراعی کشور در استان اردبیل است یادآور شد: سالانه دو میلیون و 800 هزار تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که مبارزه با آفات به صورت بیولوژیک ضرورت دارد.