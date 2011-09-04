اورژانس مازندران روزانه 200 ماموریت دارد

محمد مهدی ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش آمار ماموریتهای روزانه اورژانس 115 استان خبر داد و افزود : تعداد ماموریتهای اورِانس 115 به مرز 200 ماموریت در روز رسیده است.

وی افزود: 855 ماموریت حاصل تلاش نیروهای اورژانس 115 استان، در ایام تعطیلات عید فطربوده، که از این تعداد 518 مورد ماموریتهای تصادفی و 337 مورد ماموریتهای غیر تصادفی و 28 مورد غرق شدگی بوده است.



ناصحی گفت: بالگرد امداد هوایی اورژانس 115 در روزهای دهم و یازدهم شهریور ماه درماموریتهایی جداگانه ٰمجروحان دو سانحه رانندگی محور هراز و بلده را به بیمارستان 17 شهریور آمل انتقال داده که دریک پرواز، سه مصدوم و در پروازی دیگر شش مصدوم به بیمارستان انتقال داده شد.



وی، از تصادف دو دستگاه خودرو پژو و پراید در جاده زاغمرز خبر داد و افزود: 12 نفردر این سانحه مصدوم شدند و بر اثر شدت تصادف پنج نفر از مصدومان جان باخته و هفت نفر دیگر توسط اورژانس 115 به بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر منتقل شدند.



ناصحی گفت: درحادثه مشابه دیگری در کمربندی نوشهر بر اثر سبقت غیرمجاز، هفت نفر جان خود را از دست داده و یک نفر روانه بیمارستان شد.



وی افزود: در محور هراز به بلده در پی سقوط یک دستگاه اتومبیل به داخل دره، پنج نفر مصدوم و یک کشته بر جای گذاشت که مجروحان به کمک نیروهای اورژانس 115و هلال احمر به بیمارستان 17 شهریور آمل منتقل شدند.



ناصحی از حوادث غرق شدگی تعطیلات عید فطر در مازندران خبر داد و افزود: از 28 مورد غرق شدگی خوشبختانه با مداخله نیروهای امداد ساحلی و اورژانس 115، 25 نفر به صورت سرپایی درمان یا به بیمارستان اعزام شدند که متاسفانه سه نفر از آنان جان باختند.