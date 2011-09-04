منطقه آزاد انزلی رده نخست مسابقات قرآن و اذان کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، از هشت شرکت کننده منطقه آزاد انزلی دراین مسابقات پنج نفر حائز رتبه نخست و سه نفر نیز رتبه دوم مسابقات را به دست آوردند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم امیر حسین امیری، در رشته ترتیل مرتضی خدابخشی پور، در حفظ 10 جزء مهیار فلاح پاکدامن، در حفظ 15 جزء محسن حسین خواه و در حفظ 20 جزء محمد مصطفی پور رده های نخست این رشته ها را کسب کردند.

از سوی دیگر سید مهدی اتقیاء، مجید ابراهیمیان و سید محمد مدنی به ترتیب در رشته های حفظ پنج جزء، قرائت و اذان در رده دوم مسابقات قرار گرفتند.

در نهایت منطقه آزاد انزلی در رده تیمی در رده نخست ششمین دوره مسابقات قرآن و اذان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفت.

ششمین دوره مسابقات قرآن و اذان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ایران از سوی سازمان منطقه آ‌زاد کیش از دوم تا هفتم شهریورماه در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزارشد و شرکت کنندگان منطقه آزاد انزلی به سرپرستی مدیریت امورفرهنگی و آموزشی این سازمان در مسابقات شرکت کردند.